Дитину допитували без матері, а пізніше поліція прийшла до сім'ї додому з обшуками.

Російські силовики в Москві приїхали до 10-річної дівчинки після скарги директора школи. Школярка використовувала в чаті з однокласниками аватарку з жовто-синіми кольорами.

Про це повідомляє російський Правозахисний проект "ОВС-Інфо".

За словами матері школярки, в кінці вересня її викликали в "Школу в Некрасівці", тому що дівчинка пропускає патріотичні уроки під назвою "Розмови про важливе", але запитували жінку про аватарку дочки. Крім того, один з батьків нібито поскаржився, що дівчинка опублікувала в чаті опитування про мир та війну.

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29 вересня директор школи звернулася в поліцію по району Некрасівка. Вона вказала на успішність школярки та попросила "обстежити житлово-побутові умови сім'ї й встановити причинно-наслідкові зв'язки подібної поведінки дитини, її громадянської позиції", а також "вплинути на виховну позицію" матері.

5 жовтня близько 10:00 поліція приїхала за п'ятикласницею до школи. У відсутності матері поліцейський та інспектор у справах неповнолітніх допитував дівчинку, ставлячи питання про те, чи працює її мати, чим займається, як вони проводять вільний час. Дитину довели до сліз й відвезли у відділ МВС окремо від матері.

Вже у відділенні поліції силовики разом з органами опіки три години допитували матір з дочкою про те, чому школярка обрала аватарку з таким поєднанням кольорів. Співробітники Центру по боротьбі з екстремізмом вивчали повідомлення в телефоні жінки.

Пізніше силовики прийшли додому до школярки, де переглянули всі листування та історію пошуку в телефоні й ноутбуці, а також "рилися в постільній білизні". Після цього інспектор у справах неповнолітніх повідомила, що сім'ю мають намір поставити на профілактичний облік.

Пропаганда в школах Росії - що відомо

Учням однієї зі шкіл в Кургані на Уралі заборонили щоденники з будь-якими зображеннями, крім державної символіки.

Крім того, Міністерство освіти РФ зобов'язало школи проводити так звані патріотичні уроки, які назвали "розмови про важливе".

В рамках одного з таких уроків в Краснодарській школі дітям влаштували "цікаву зустріч" з найманцем ПВК "Вагнер".

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