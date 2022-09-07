Пропаганда війни містилася в матеріалах до класних годин про Росію, що стали обов'язковими.

Міністерство освіти РФ оновило матеріали до класних годин в школах "Розмови про важливе", прибравши з методичок згадки про війну в Україні.

Про це повідомляє російський "Альянс вчителів".

За проектом Міносвіти РФ, в новому навчальному році кожен понеділок у всіх школах країни починається з заняття на теми, "пов'язані з ключовими аспектами життя людини в сучасній Росії".

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"Міносвіти оновило методички і всі матеріали до уроку "Розмови про важливе" 12 вересня. Звідти прибрали всі згадки України, "спецоперації", "захист російських людей", "не страшно померти за Батьківщину" та іншу пропаганду", – йдеться в повідомленні.

Організація вважає, що це "результат величезного внутрішнього опору". Раніше активісти закликали вчителів бойкотувати ці уроки через пропаганду війни.

За інформацією російського видання "Медіазона", зі сценаріїв до занять "Наша країна – Росія", які пройдуть 12 вересня в 5-11 класах, зникла глава "Патріотизм і спеціальна військова операція". Матеріали до цього уроку містили згадки про війну в Україні та "подвиги" російських військових на Донбасі.

Раніше співробітники однієї зі шкіл в підмосковному Клині провели "суботник" під назвою "Праця звільняє". Після облагородження території учасники акції сфотографувалися з плакатами з гаслами гітлерівської Німеччини. А учням однієї зі шкіл в Кургані на Уралі заборонили щоденники з будь-якими зображеннями крім державної символіки.

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