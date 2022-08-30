Яскраві картинки, на відміну від російського герба і прапора, можуть відволікати дітей від занять.

Учням однієї зі шкіл в Кургані на Уралі заборонили щоденники з будь-якими зображеннями крім державної символіки.

Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на батьків учнів школи.

За словами мами одного з молодших школярів, ні кошенята, ні супергерої в школі не вітаються.

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"На батьківських зборах в школі нам заявили, що щоденники повинні бути тільки з російською символікою, з прапором або гербом. Щоденники з котиками і суперменами не можна. Перший клас, ще добре, якщо вже купили, але починаючи з другого класу для всіх суворо – тільки символіка РФ", – розповіла жінка.

У прес-службі департаменту освіти Курганської області підтримали такі обмеження, хоча і заявили, що не вказували школам, які саме щоденники купувати.

Там вважають, що краще вибирати "нейтральні" обкладинки для щоденників, адже яскраві картинки з кошенятами, квітами або супергероями можуть відволікати дітей від занять.

Раніше співробітники однієї зі шкіл в підмосковному Клині провели "суботник" під назвою "Труд освобождает". Після облагородження території учасники акції сфотографувалися з плакатами з гаслами гітлерівської Німеччини.

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