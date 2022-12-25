За словами пенсіонерки, окупанти гинуть в Україні, бо "не виховані вбивати людей".

На російському телебаченні не втомлюються дивувати по-справжньому цинічними заявами щодо війни в Україні. Зокрема, одна з російських пенсіонерок запропонувала відправляти на фронт більше представників кавказьких національностей.

Як повідомляє Telegram-канал "Шукай своїх", пенсіонерка в ефірі обурилася, що серед "мобіків" якось мало кавказців. Поки ЗСУ "мінусують" етнічних росіян, кавказці нібито торгують на ринках.

На переконання пенсіонерки, росіяни нібито "не виховані вбивати людину, а у кавказців це у крові".

Відео дня

"Ви подивіться у нас в республіці половина Кавказу тут молодих чоловіків! Чому їх не забирають на службу? Кавказців чому не забирають? Вони всі стоять, на ринках торгують, скрізь… А це ж молоді, здорові хлопці. Справа в тому, що інші нації – росіяни там ... татари, башкири не виховані вбивати людину, а от кавказці, у них це в крові. Їх треба на фронт мобілізувати. Ось тоді буде справа швидше", – заявила росіянка.

На цьому потік безглуздих заяв пенсіонерки не закінчився. Вона заявила, що знайшла причину величезних втрат РФ в Україні. Окупанти нібито гинуть сотнями щодоби, адже "не можуть у людину стріляти".

"Річ у тому, що наші хлопці гинуть не від того, що вони не можуть воювати, вони не можуть у людину стріляти, ви зрозумієте. Ми не виховали дітей так", – заявила вона.

Війна в Україні: актуальні втрати окупантів

Станом на 25 грудня загальні втрати РФ в Україні становлять близько 102 тис. 050 осіб.

Вранці 25 грудня Генштаб Збройних сил України повідомив, що наші воїни відбили атаки російських окупантів в районі 15 населених пунктів у Донецькій, Луганській та Харківській областях.

Зокрема, вороги вже не перший місяць безглуздо витрачають час і сили на штурм "фортеці" - міста Бахмут. Українські воїни міцно утримують оборону цього населеного пункту.

Вас також можуть зацікавити новини: