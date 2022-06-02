У січні-березні 2022-го імпорт в країну ботулотоксинів, використовуваних для корекції зморшок, впав в три рази в порівнянні з попереднім роком.

Російські б'юті-клініки зіткнулися з дефіцитом ботоксу після того, як американська біофармацевтична компанія AbbVie оголосила про припинення поставок у РФ продуктів, використовуваних в естетичній медицині.

Про це повідомляє російське видання "Коммерсантъ".

Повідомляється, що на зміну AbbVie прийшли препарати від французького Ipsen (на нього припало 73,8% всього імпорту) і німецького Merz, але їх імпорт скорочується, а масово переходити на російські аналоги клініки поки не готові.

Проблем із запасами двох препаратів опитані керівники клінік поки не спостерігають, чого не можна сказати про запаси ботоксу від Allergan, що належить AbbVie. який вичерпується та вже "викликає тривогу" у клінік. Торік на ботокс цього виробника припадало 25,3% імпорту.

Як пише видання, в одній з великих мереж клінік запасів ботоксу залишилося на три місяці.

Як УНІАН вже писав, майже 90% російських компаній страждають від санкцій. Серед головних проблем виділяють: труднощі доставки по імпорту, касові розриви, спад попиту і зламаний ланцюжок доставок.

Як повідомлялося, Європейський Союз нарешті схвалив нафтове ембарго. Це фактично скоротить близько 90% імпорту нафти з Росії в ЄС до кінця року. Також антиросійська коаліція погодила відключення від SWIFT найбільшого російського банку "Сбербанк".

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