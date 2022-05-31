Лише 10,9% опитаних у рамках дослідження підприємців заявили, що їхній бізнес, як і раніше, стабільний і продовжує зростати.

Санкції, які цивілізований світ запровадив проти РФ, торкнулися 89% російських компаній.

Про це пише російський Інтерфакс.

77,4% компаній РФ розраховують адаптуватися до санкцій, але негативний ефект все одно відчувають, сказано у дослідженні.

11,7% компаній припинили бізнес – повністю або частково. 67,1% опитаних заявили, що відчувають економічну стагнацію.

Лише 10,9% опитаних у рамках дослідження підприємців заявили, що їхній бізнес, як і раніше, стабільний і продовжує зростати. Опитані компанії виокремили головні проблеми пов'язані із санкціями: труднощі доставки з імпорту, касові розриви, спад попиту та зламаний ланцюжок доставок.

Понад 50% вважають, що уряд РФ недостатньо працює для функціонування бізнесу в умовах санкцій, 35% вважають дії влади "спокійними та ефективними".

Як повідомлялося, Європейський Союз нарешті схвалив нафтове ембарго. Це фактично скоротить близько 90% імпорту нафти з Росії в ЄС до кінця року. Також антиросійська коаліція узгодила відключення від SWIFT найбільшого російського банку "Сбербанк".

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