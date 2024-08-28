Ймовірно, в Росії це перший такий вирок учаснику війни, який повернувся додому.

Суд у місті Перм (РФ) засудив ексбійця ПВК "Вагнер" Григорія Старикова до довічного позбавлення волі за умисне вбивство трьох осіб. Про це повідомляє "Верстка", посилаючись на відповідний вирок.

"Ймовірно, це перший відомий випадок довічного вироку учаснику війни в Україні, який повернувся в Росію", - пише видання.

Про затримання Старикова повідомляв місцевий Слідчий комітет, не уточнюючи його імені, факту участі у війні та інформації про минулі судимості. У повідомленні відомства йдеться, що в червні 2023 року фігурант був у гостях у знайомих: двох чоловіків і жінки.

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"Під час сварки, що виникла через давній конфлікт" він забив їх на смерть "невстановленим тупим предметом" і втік. Згідно з документом, тіла загиблих знайшла господиня квартири лише через п'ять днів.

Як зазначається, Стариков завдав кожній жертві від 18 до 22 ударів по голові й тілу. Слідчих він запевняв, що спочатку хотів просто побити знайомих. Але згодом "у процесі побиття" в голові вагнерівця сталося "клацання" і він вирішив усіх убити.

Суд як пом'якшувальні обставини врахував "участь Старикова в бойових діях із захисту Вітчизни", його захворювання, наявність нагород ПВК "Вагнер" і медалі "За відвагу", а також - "протиправність поведінки потерпілих". При цьому не уточнюється, чим саме жертви образили вагнерівця.

Суд звернув увагу на те, що Стариков із 2021 року страждав на органічний розлад особистості, а на війні дістав осколкове поранення, яке спричинило "руйнування суглобів опорно-рухового апарату". "Верстка" пише, що вбивця зараз пересувається на милицях.

Захист Старикова називав ухвалений йому вирок надмірно суворим і заявляв, що "герой війни" скоїв злочин через отриману контузію. Адвокат наполягав на необхідності "проходження тривалого лікування і реабілітації як учасника бойових дій". Проте суд залишив вирок чинним.

Злочини "вагнерівців" у РФ

Нагадаємо, на війну проти України вирушив росіянин, який раніше, під час "відсидки" в колонії, підписав контракт із Міноборони РФ, узяв участь у боях, а після повернення додому зарізав пенсіонерку. Зокрема, ексбоєць ПВК Іван Россомахін отримав 23 роки колонії за зґвалтування і вбивство 85-річної пенсіонерки. Згідно з листом начальника колонії, де 29-річний чоловік мав відбувати покарання до 2046 року, засудженого відпустили з колонії через 8 днів. Таким чином, Россомахін вдруге уникнув покарання, вирушивши на війну.

Перший термін Россомахін отримав 2020 року. Він мав відсидіти 14 років за вбивство і грабіж, але підписав контракт із профільним міністерством країни-агресора. У березні 2023 року чоловік повернувся додому і невдовзі вчинив страшний злочин - зарізав жінку похилого віку ну і поглумився над її тілом. Навесні Россомахіна засудили до 23 років, зобов'язавши виплатити рідним жертви два мільйони рублів. Але з покаранням "не зрослося" - Россомахін уклав контракт із Міноборони РФ і знову поїхав на фронт.

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