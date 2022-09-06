У ролику про "жахи" життя без російського газу показали не газифіковане місто РФ.

У Російській Федерації зняли лякаючий ролик про те, як Європа взимку замерзне без російського газу, але не обійшлося без ляпів. У відео показали кадри з Красноярська, який досі лише обіцяють газифікувати.

Про це повідомляє Вabr24.com.

Так, в мережі опублікували ролик, який покликаний в фарбах розповідає, як взимку буде замерзати Європа "без російського газу". Правда, в якості "ілюстрації" використовували кадри з зимового Красноярська. Річ у тім, що газопровід в Красноярському краї РФ вже не перший рік залишається лише обіцянкою.

Відео дня

Перший заступник губернатора краю Сергій Пономаренко прокоментував відео словами: "Ну ви зрозуміли..."

"Можливо, Газпром і знущається над Євросоюзом, але по-моєму, він потішається і над Красноярськом, чиї чадні труби і чорне небо над містом на Єнісеї показані в ролику", - відреагував на ролик депутат міськради Красноярська Сергій Шахматов.

Крім того, в ролику використовували пісню Юрія Візбора "а зима буде велика" у виконанні його внучки. При цьому з пісні виключили рядки "плаче синя Росія".

Як раніше повідомляв УНІАН, у Курську зняли паскудну рекламу на тему "порятунку комунізму". Ролик демонструє, як напівоголені дівчата витягують з води червоний прапор СРСР.

Творці реклами не врахували, що в Радянському Союзі засуджувалися навіть короткі спідниці. А в ролику робляться акценти на окремих, напівоголених частинах тіла дівчат, наприклад, сідницях.

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