За цей час на державних телеканалах показали 19 випусків новин і чотири підсумкових програми.

У Росії в новинах "Першого каналу", "Росії 1" і НТВ не випустили жодного сюжету про падіння 13 травня в Брянській області чотирьох вертольотів і літаків Міноборони.

Як зазначає видання "Верстка", за цей час на державних телеканалах показали 19 випусків новин і чотири підсумкових програми. Однак ні в одній з них не згадали про авіакатастрофи за участю військових бортів.

"Основні теми для новин на всіх трьох телеканалах в минулі два дні були однаковими: смерть журналіста Едуарда Сагалаєва, удар України по Луганську, президентські вибори в Туреччині і репортажі з фронту", - пише "Верстка".

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Падіння літаків і вертольотів в Брянській області

13 травня в Брянській області РФ один за іншим впали два вертольоти Мі-8 і винищувачі Су-34 і Су-35. Всі пілоти загинули. Російська влада звинуватила в цьому Україну.

У Брянській області вчора впали 5 російських військових повітряних суден: два винищувачі і три, а не два, як повідомлялося раніше, вертольоти. Таку інформацію озвучив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат, коментуючи можливі причини падіння протягом одного дня двох ворожих повітряних бойових одиниць, які йшли виконувати завдання з бомбардування українських населених пунктів.

При цьому, на питання, чи можна пристати до версії росіян, що в історії війни бувають такі випадки, коли свої ж сили протиповітряної оборони збивають свої ж вертольоти, свої ж літаки, представник командування Повітряних сил ЗСУ відповів: "Виходить так".