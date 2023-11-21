Росіянина на дахах чотирьох будинків намагалися зловити три наряди поліції.

Росія обзавелася своїм аналогом "черепашки-ніндзя": у місті Орськ (Оренбурзька область) росіянин понад годину бігав від поліції, лазячи по канатних дротах, натягнутих між будинками.

У МНС РФ залишилися під враженням від інциденту. Працівники рятувальної служби підозрюють, що чоловік перебував під якимось наркотиком, пишуть росЗМІ.

"Йому приблизно 20 років. Звідки стільки сил у нього? Як нам сказали, він був під препаратом якимось, типу сіль", - сказали в службі порятунку.

Зазначається, що рятувальники та поліцейські отримали виклик від місцевих жителів у ніч на 19 листопада, приблизно о 01:00. Вони повідомили про дивного чоловіка, який перебрався по електропроводах з п'ятиповерхового житлового будинку на сусідній двоповерховий.

За підсумком за "канатохідцем" довелося бігати трьом нарядам поліції і рятувальником. Верткого росіянина вдалося зловити лише о третій годині ночі.

"Ми поки піднімемося на дах, двері, горища розкриємо, він вже на іншу будівлю втік. І так ми ганялися за ним о третій годині ночі, стрибали-скакали", - розповів безпосередній учасник погоні.

Також зазначалося, що росіянин "бігав" по канату босоніж, без рукавичок.

У РФ 12-річний школяр холоднокровно вбив однокласника

Днями в російському Ачинську 12-річна дитина холоднокровно зарубала свого однокласника сокирою через образу. Про мотив своїх дій злочинець розповів правоохоронцям.

РосЗМІ писали, що між дітьми сталася сварка. Під час конфлікту вбитий образив маму малолітнього росіянина. Останній, не довго думаючи, схопив сокиру і зарубав опонента. Тіло він скинув у річку, але всіх доказів приховати не зміг.

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