Можновладці в РФ задумалися про те, а чи не збільшити термін служби в армії.

В РФ на тлі війни проти України обговорюють збільшення терміну служби в армії з одного до двох років.

Як пише Meduza, депутат Держдуми РФ від анексованого Криму Михайло Шеремет заявив, що для якісної підготовки військовослужбовців термін обов'язкової служби в російській армії слід збільшити з одного року до двох.

"Нинішній формат не має під собою якісної підготовки солдата. Протягом року навчити і підготувати дуже складно і проблематично. А ось два роки - цілком оптимальний варіант", - пояснив депутат.

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За словами Шеремета, ця пропозиція, зроблена на тлі триваючої війни проти України і розпочатого осіннього призову в РФ, - "своєчасна і необхідна міра", яку "потрібно впровадити в найкоротші терміни для підвищення боєготовності армії".

Шеремет не перший, хто виступив з ініціативою збільшити термін військової служби. У середині жовтня аналогічну пропозицію зробив сенатор від Єврейської автономної області Володимир Джабаров. На його думку, військовослужбовців не можна швидко навчити поводитися зі складною військовою технікою, а після збільшення терміну служби до двох років армія РФ збільшиться вдвічі.

"Напевно, [збільшити термін служби] все-таки має сенс. Напевно, якби армія була така укомплектована, ми навіть би обійшлися без часткової мобілізації. Але це завдання президента", - сказав Джабаров.

При цьому в Кремлі продовжують заспокоювати, що в Адміністрації президента Росії збільшення терміну служби в армії до двох років не обговорюється. Коментуючи пропозицію Шеремета, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що в цьому питанні "все залежить від позиції Міноборони". Відомство з цієї теми останнім часом не висловлювалося.

Думки в Раді Федерації з приводу ініціативи розділилися. Глава оборонного комітету верхньої палати парламенту Віктор Бондарєв підтримав повернення російської армії до дворічного терміну служби. Він пояснив свою позицію тим, що військові отримають кращу підготовку і краще навчаться поводитися з новими озброєннями.

За словами Бондарєва, в Раді Федерації пройдуть консультації з профільними відомствами, в тому числі з Міноборони. Сенатор вважає, що ідею в кінцевому рахунку підтримають.

У свою чергу глава комітету з конституційного законодавства Андрій Клішас засумнівався, що збільшення терміну служби підвищить боєздатність російської армії. "Сучасні озброєння вимагають професійних військових і поступового переходу до більшої чисельності контрактників", — вважає він.

При цьому Клішас підтримав пропозицію про консультації з військовими в парламенті, зазначивши, що підсумкове рішення залишається за Міноборони. "Приймати рішення військовому відомству, і людям повинні бути зрозумілі підстави цього рішення", — написав сенатор у своєму телеграм-каналі.

Російська армія

Термін служби в російській армії скоротили з двох років до одного з 2008 року. У Міноборони РФ тоді зазначили, що таке рішення сприяло зменшенню числа випадків дідівщини.

Після реформи правозахисники відзначали зниження числа злочинів в армії, але не таке радикальне, як про це повідомляла влада.

У 2016 році Міноборони РФ відзвітувало, що число службовців за контрактом вперше в новітній історії російської армії перевищило число строковиків. Відомство неодноразово заявляло, що має намір збільшувати кількість контрактників, але не планує відмовлятися від призову на строкову службу.

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