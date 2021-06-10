Претензії викликало інтерв'ю Дудя з Моргенштерном.

У Росії завели адміністративну справу на відомого блогера Юрія Дудя. Воно вже надійшло в зюзинский районний суд Москви, блогеру закидають "пропаганду наркотиків" в інтернеті.

Про це повідомляє "Медиазона" з посиланням на прес-службу суду.

Поки невідомо, коли відбудеться перше засідання у цій справі.

За інформацією ЗМІ, у квітні директор "Ліги безпечного інтернету" і член Громадської палати Катерина Мізуліна поскаржилася в поліцію на відео в Youtube-каналі Юрія Дудя. Претензії у неї викликало інтерв'ю Дудя з репером Моргенштерном. У поліції тоді почали адміністративне розслідування, але не уточнили, на кого був складений протокол.

На сайті суду повідомляється, що Моргенштерна 4 червня оштрафували на 100 тисяч рублів. Його визнали винним у скоєнні злочину за ч. 1.1. ст. 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотичних засобів).

Раніше український відеоблогер Івангай звинуватив Дудя у тому, що той вирізав з інтерв'ю його слова про окупацію Росією частини України, а також про звірства НКВС і Голодомор. І назвав його через це "сс*кло *баное".

Після Дудь відповів на звинувачення і опублікував 12-хвилинне відео, яке було вирізано з підсумкового інтерв'ю з Івангаєм. У ньому блогер розповів про підтримку Революції Гідності, відзначив проблему анексії Криму і війни з Росією.

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Автор: Юрій Годован