Обґрунтували це рішення "дискредитацією російської армії".

У російському Барнаулі викладача філософії та історії оштрафували на 30 тисяч рублів за сумний смайлик під антивоєнним постом у соцмережах. Обґрунтували це рішення "дискредитацією російської армії".

Про це сам чоловік розповів в інтерв'ю росЗМІ.

Зазначається що це перший випадок, коли статтю про "дискредитацію армії", яку у РФ ввели незабаром після початку так званої "спецоперації", приписали не за публікацію або репост, а за "сумний емоджі" під чужим постом, що засуджує війну.

Так я і дізнався, що виявляється під дискредитуючі армію дії потрапляє сумний смайлик під чужим постом про те, що лідера алтайського "Яблука" Гончаренка засудили за цією ж статтею про дискредитацію. Або ж емоджі "клас" під відео американського актора А.Шварценеггера із засудженням дій Росії – розповів він журналістам.

За словами чоловіка, він був упевнений, що після перевірки справу буде закрито, оскільки несерйозність звинувачення розуміли і самі поліцейські.

Однак згодом ті ж поліцейські заявили, що "йому не пощастило", а через дві доби суд визнав його винним і зобов'язав виплатити штраф у розмірі 30 тисяч рублів.

Повідомляється, що за статтею про "дискредитацію армії" до відповідальності було притягнуто понад 3 тисячі росіян. Крім того, за незалежне висвітлення війни в Україні у РФ вже заблокували понад 1000 сайтів. Від росЗМІ вимагають називати війну виключно "спеціальною операцією", а всі незгодні потрапляють до чорного списку.

Раніше УНІАН розповідав, що в Росії чоловік написав донос на власну дружину за критику війни в Україні. Мовляв, "висловлює антиросійські настрої" і налаштовує їхню дитину проти влади РФ.

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