Олександра Коротаєва розповіла, що поліцейські їхали в село 20 км по бездоріжжю, щоб виписати їй штраф.

Вчительку з російського села Шестаково в Смоленській області оштрафували за напис "Ні війні" на аватарці в соціальній мережі "ВКонтакте". Жінці доведеться заплатити 30 тисяч рублів.

Про це пише російське видання "7х7".

"Моя відповідь на питання, Навіщо я розмістила в соцмережах аватарку "Ні війні", викликала у них щирий подив. Ще більше вони здивувалися, що я зробила це, бувши обізнана про наслідки. Коли я запитала, чи не знаходять вони безглуздою ситуацію, при якій два здорових мужики, співробітники поліції, женуть поліцейську машину за 20 км в село по бездоріжжю через мою аватарку, вони почали виправдовуватися тим, що це не їхня ініціатива",-розповіла Олександра Коротаєва.

В результаті вчительку оштрафували на 30 тисяч рублів за статтею 20.3.3 "дискредитація російської армії" КоАП Росії.

Водночас Коротаєва аватарку не змінила. За її словами, багато хто підтримав її і саме так"формується громадянське суспільство".

"У школі мене хтось підтримує, є і мілітаристи, але ми намагаємося уникати розмов про спецоперацію, тому що це породжує конфлікти. Але я бачу, як змінюються настрої в моєму оточенні: якщо спочатку люди раділи перемогам, то зараз з'явилася тривога через економічну ситуацію. Люди починають розуміти, що ми кудись не туди пішли", - підсумувала жінка.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Бурятії тричі оштрафували тренера спортивної школи селища Онхой Валерія Яковлєва за "дискредитацію" Збройних сил Росії. Докази у справі надав навчальний заклад, в якому працює чоловік.

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