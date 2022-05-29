28-річному Сергію Сітдікову з Татарстану (РФ) надіслали повістку від військкомату, попри інвалідність та ДЦП.
Про це розповідає "Комсомольська правда".
Сітдіков сліпий від народження і пересувається в інвалідному візку, тому повістка його вкрай здивувала. Ще більше його здивувало те, що у військкоматі його вважають ухилістом, оскільки нібито надсилали повістки й раніше.
"При цьому несподівано з'ясувалося, що папка з моєю особистою справою зникла, а коли її знайшли, вона була порожньою — всі документи та медичний висновок зникли. Як таке могло статися?" - дивується росіянин.
У ситуації розбирається місцеве відділення спільноти сліпих.
Як писав УНІАН, за даними ГУР Міноборони, в Росії тривають спроби проводити так звану "приховану мобілізацію" - проводиться активна агітаційна кампанія, а також направлення в зону бойових дій випускників і курсантів військових училищ.
Раніше в МВС України заявляли, що після нової спроби росіян активізувати бойові дії в Україні у президента РФ Володимира Путіна залишаться два варіанти рішень: заморожування конфлікту або відкрита мобілізація.
Росіяни призовного віку негативно ставляться до перспективи мобілізації, деякі мали сміливість назвати війну в Україні злочинною.