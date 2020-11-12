На території бази відпочинку в Карелії (РФ) готують до відкриття бутафорські концтабори. Об’єкт повинен "реконструювати" для школярів "життя й побут малолітніх в’язнів фінських переселенців".
Про це йдеться у сюжеті Новости Карелии.
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Концтабір зводять за президентський грант. Керівниця фонду "Відкриті можливості" Наталія Абрамова, яка безпосередньо курує проектом, каже, що дітей привозитимуть сюди на "виховання патріотизму".
Для учнів підготували освітню програму з назвою "Патріотичні вихідні". А лекції для відвідувачів проводитимуть самі "колишні малолітні в’язні". Ініціатори упевнені, що вони зможуть поділитися великим досвідом.
"Діти будуть протягом усіх вихідних займатися різними воєнно-патріотичними іграми, будуть уроки мужності проводитися", – пояснила Абрамова.
Перші групи школярів планують прийняти на початку грудня. Уже зведені дерев’яні бараки, кулемети й вежі нагляду.
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