Концтабір зводять за грант Путіна.

На території бази відпочинку в Карелії (РФ) готують до відкриття бутафорські концтабори. Об’єкт повинен "реконструювати" для школярів "життя й побут малолітніх в’язнів фінських переселенців".

Про це йдеться у сюжеті Новости Карелии.

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Концтабір зводять за президентський грант. Керівниця фонду "Відкриті можливості" Наталія Абрамова, яка безпосередньо курує проектом, каже, що дітей привозитимуть сюди на "виховання патріотизму".

Для учнів підготували освітню програму з назвою "Патріотичні вихідні". А лекції для відвідувачів проводитимуть самі "колишні малолітні в’язні". Ініціатори упевнені, що вони зможуть поділитися великим досвідом.

"Діти будуть протягом усіх вихідних займатися різними воєнно-патріотичними іграми, будуть уроки мужності проводитися", – пояснила Абрамова.

Перші групи школярів планують прийняти на початку грудня. Уже зведені дерев’яні бараки, кулемети й вежі нагляду.

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Автор: УНІАН