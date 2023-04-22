Наданими за указом Путіна правом не публікувати в цьому році Декларації скористалися всі фракції, крім есерів.

На тлі масових антиросійських санкцій, введених у зв'язку з вторгненням РФ в Україну, депутати Держдуми країни-агресора збільшили капітали та зберегли своє майно в країнах ЄС та НАТО.

Як повідомляє проект "Можем объяснить", наданим за указом Путіна правом не публікувати в цьому році декларації скористалися всі фракції, окрім есерів. Навіть з усічених декларацій випливає, що війна не позначилася на добробуті парламентаріїв.

У депутата-втікача Вадима Білоусова станом на травень 2022 року були будинок і квартира в Іспанії.

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У Олександра Ремезкова дві квартири в Австрії: одна записана на його екс-дружину, інша - на дочку.

У дружини Валерія Гартунга 190-метрова квартира в Швейцарії і 94-метрова квартира на Кіпрі, в жовтні 2022-го він підтвердив факт володіння ними.

Спікер В'ячеслав Володін збільшив доходи на 23%, заробивши 80,9 млн руб (на 15,9 млн більше ніж у 2021-му); більшу частину склали відсотки за вкладами. Середньомісячна зарплата депутата перевищила 500 тис.рублів. Середньомісячна зарплата звичайних росіян у 2022-му була на порядок меншою - 63 тис.рублів.

Олександр Бабаков володіє маєтком у Франції, записаним на компанію його сина та дочки (актив заморожений).

Узаконена корупція в РФ

31 грудня 2022 року Путін "узаконив" корупцію в Росії та мародерство в Україні. Указ поширюється на військовослужбовців і співробітників органів внутрішніх справ Росії.

Путін дозволив не декларувати свої доходи військовим і силовикам, які брали участь у війні в Україні, а також відрядженим в "ЛНР", "ДНР", Херсонську та Запорізьку області чиновникам в період "спецоперації".

На сайті Кремля повідомлялося, що указ приймається "з метою реалізації єдиної державної політики в області протидії корупції".

Також було скасовано правило щодо публікацію в інтернеті і ЗМІ декларацій чиновників про доходи і витрати.

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