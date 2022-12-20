У Росії заявили, що Аргентина перемогла на чемпіонаті завдяки вакцині "Спутник V".

Росія, представників якої не пустили на чемпіонат світу з футболу 2022 року через вторгнення в Україну, вирішила приписати собі перемогу збірній Аргентини. Це сталося на тлі оголошеної Кремлем кампанії з запуску "інкубатора хороших новин" про президента РФ Володимира Путіна.

Як пише The Moscow Times, російські держкорпорації продовжують готувати позитивний порядок з новин і заходів, участь в яких міг би взяти Володимир Путін. Таким заходом в Росії вважають фінал чемпіонату світу з футболу.

Російське пропагандистське видання "РИА Новости" повідомило про те, що Путін привітав президента Аргентини з перемогою. Потім державна корпорація РФПІ заявила, що Аргентина перемогла завдяки вакцині "Спутник V".

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"В Аргентину було експортовано найбільше доз російської вакцини "Спутник V". Навіть президент Аргентини вакцинований "Спутник V". Сьогодні збірна країни здобула перемогу над Францією в серії пенальті і стала чемпіоном світу. Випадковість? Не думаємо", – зазначили в РФПІ.

Чемпіонат світу з футболу 2022

У неділю, 18 грудня, відбувся фінальний поєдинок чемпіонату світу-2022 з футболу, в якому зустрічалися національні команди Аргентини та Франції. Перемогу виборола Аргентина, обігравши суперника з рахунком 3:3 (4:2 пен.).

Головна зірка збірної Франції Кіліан Мбаппе, який відзначився хет-триком у фіналі, відреагував на поразку "синіх" у грі з Аргентиною. Він написав у соцмережах промовисте: "Ми ще повернемося".

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