Путіна повинні зробити "глашатаєм хороших новин".

Кремль доручив російським державним корпораціям запустити конвеєр хороших новин про президента РФ Володимира Путіна. Вони повинні підготувати позитивний порядок денний з новин і заходів, участь в яких міг би взяти російський диктатор.

Як розповіли The Moscow Times близькі до Кремля джерела, відповідне доручення отримали і глави російських регіонів.

"Рознарядка на "інформаційний обмін" – тобто збір найменших значущих позитивних інформаційних приводів – надійшла керівникам компаній з енергетичної, транспортної та комунікаційної сфер, а також главам російських регіонів. Соціальне самопочуття росіян знижується, зростає тривожність і вже накопичилася втома від тривалої війни. У цих умовах президент повинен чітко асоціюватися у громадян з чимось позитивним, бути "глашатаєм хороших новин", пояснюють логіку два непов'язаних один з одним чиновника", – пише видання.

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Зазначається, що "інкубатор хороших новин" – це технологія, яка зазвичай використовується під час виборів, і вона вже працює. Джерела видання помітили, що в публічному графіку Путіна поряд із засіданнями Радбезу і міжнародними дзвінками з'явилися такі заходи, як урочисте відкриття центру з відтворення індички і соціальних об'єктів, привітання з ювілеєм держкорпорацій "Росатом" і "Ростех", а також відкриття відремонтованої автодороги.

"Шукати нові "позитивні новини", в яких міг би взяти участь Путін, доручено десяткам держкомпаній. Вони, за задумом Кремля, повинні залатати пролом в іміджі президента і допомогти держпропаганді, яка стрімко втрачає ТБ-аудиторію і все гірше справляється з пошуком аргументів на користь триваючої майже рік війни. Невдачі на фронті, мобілізація і загроза подальшої втрати захоплених українських територій вже змусили Путіна скоротити частоту публічних заходів і вперше за 10 років завершити рік без традиційної великої прес-конференції. Затиснутий між переможною риторикою і кривавою реальністю, Кремль шукає способи заново склеїти розбиту чашку пропагандистського наративу", – йдеться в матеріалі.

Співрозмовник видання підкреслив, що будь-яке висловлювання про відступ російських військ миттєво підвищує антирейтинг Путіна.

"Про здачу Херсона начальник мовчить вже більше місяця. Віддуваються інші", – додало джерело.

Публічні виступи Путіна

Велика прес-конференція російського президента Володимира Путіна (так звана "пряма лінія") вперше з 2012 року не відбудеться. Російський історик Валерій Соловей пояснив це тим, що диктатор не здатний витримати тривале інтенсивне напруження.

В Інституті вивчення війни підкреслили, що Путін мріяв оголосити про перемогу над Україною, проте ЗСУ не дали планам кривавого диктатора здійснитися. Через це він намагається сховатися від "незручних" питань і боїться виступати перед публікою.

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