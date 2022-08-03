Популярны напої отримають в Росії незвичайні назви.

В Росії імпортозаміщення перейшло на новий рівень. Підрозділ Coca-Cola в РФ - ТОВ" Кока-Кола Ейчбісі Євразія "- змінив назву на "Мултон Партнерс" і тепер проводить ребрендинг американських напоїв.

Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

Тепер в Росії замість Coca-Cola продаватимуть "добрий Cola", а замість Fanta – "Добрий Orange". Також з'являться нові "вітчизняні" смаки - Dushes, Cherry, Lemonade, Mango і Sib Travy. Для Schweppes в РФ теж придумали нову назву - "Rich тонік". Водночас Sprite взагалі зникне з полиць російських магазинів, нібито через те, що "не має попиту".

Першу партію "оновлених" напоїв планують запустити восени.

Як відомо, бренди соків "Добрий" і Rich, почали випускати в Росії ще в 1998 році. Coca-Cola поглинула в 2005 році "Мултон", і ось тепер корпорація запустила "русифікацію".

Нагадаємо, раніше УНІАН показав, як у Росії "імпортозамістили" Mcdonald's. На фаст-фуді помітили цвіль і гниль, а сам логотип виявився краденим.

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