На приїзд правоохоронців хлопець відреагував спокійно і сказав, що готує картоплю.

У російському Татарстані 13-річний школяр на дистанційному навчанні вбив матір і прожив з її тілом ще кілька тижнів.

Про це пише Наш Черемшан.

За даними правоохоронців, тіло жінки з ножовими пораненнями горла знайдено 11 листопада близько 15:00 у квартирі. Саме ж убивство сталося вранці 25 жовтня.

Читайте такожУ Кремлі нарешті зрозуміли, що українці "не братній народ" для росіян

У жінки, імовірно, стався конфлікт з сином через знущання з її боку. Після цього підліток її зарізав. Про зникнення жінки поліцію повідомила бабуся малого вбивці.

На приїзд правоохоронців хлопець відреагував спокійно.

«Хлопчик, коли двері зламали, стояв біля дверей. Ми думали, що і він там помер, а він: «Ні, я картоплю смажив», – розповіла сусідка.

Після вбивства школяра відправили у дитячу лікарню. Поліція відкрила справу, проте в РФ кримінальна відповідальність настає з 14 років.

Інші новини з Росії

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН