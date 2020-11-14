У російському Татарстані 13-річний школяр на дистанційному навчанні вбив матір і прожив з її тілом ще кілька тижнів.
Про це пише Наш Черемшан.
За даними правоохоронців, тіло жінки з ножовими пораненнями горла знайдено 11 листопада близько 15:00 у квартирі. Саме ж убивство сталося вранці 25 жовтня.
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У жінки, імовірно, стався конфлікт з сином через знущання з її боку. Після цього підліток її зарізав. Про зникнення жінки поліцію повідомила бабуся малого вбивці.
На приїзд правоохоронців хлопець відреагував спокійно.
«Хлопчик, коли двері зламали, стояв біля дверей. Ми думали, що і він там помер, а він: «Ні, я картоплю смажив», – розповіла сусідка.
Після вбивства школяра відправили у дитячу лікарню. Поліція відкрила справу, проте в РФ кримінальна відповідальність настає з 14 років.
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