Виявити злочинця допоміг шкільний урок про протидію насиллю в родині.

Жителя Маріуполя засуджено до 6 років та 10 місяців ув’язнення за розбещення двох неповнолітніх дівчаток у 2017 році.

Про це повідомляє прес-служба Донецької обласної прокуратури.

Прокурорами у суді доведено, що з червня по грудень 2017 року 46-річний чоловік під час візитів до своїх племінниць, які мешкали з батьками у гуртожитку, неодноразово вчиняв розпусні дії сексуального характеру з їхньою 9-річною подружкою.

"Крім того, влітку того ж року, обвинувачений повів своїх племінниць та ще одну їхньою подругу того ж віку до моря, де також вчинив з дівчинкою розпусні дії", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожУ Кривому Розі підлітки побили, зґвалтували та пограбували жінку посеред вулиціЗазначається, що всі потерпілі були подружками та навчались в одній школі. Під час уроку на тему щодо протидії насиллю в родині одна з дівчат почала плакати, після чого вчителька відвела її до шкільного психолога, де та про все розповіла.

Жовтневий районний суд Маріуполя визнав чоловіка винним в інкримінованому злочині (ч. 2 ст. 156 КК України) та призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на 6 років 10 місяців.

Як повідомляв УНІАН, на Волині 63-річний чоловік кілька разів зґвалтував 7-річну дівчинку. А в Індії 16-річну дівчину зґвалтували 400 чоловіків.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Світлана Макринська