Найбільше число звернень на адресу Роскомнагляду надійшло в березні 2022 року.

В Росії у першому півріччі 2022 року в Роскомнагляд і його територіальні органи надійшло 144 835 звернень громадян РФ, що на 25,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це поінформували у Роскомнагляді.

При цьому з них у письмовому вигляді – 19 067, усно – 101, в електронному форматі – 125 667.

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"Найбільше число звернень на адресу відомства надійшло в березні 2022 року. Тоді в центральний апарат відомства надійшло 10 323 звернення, що більше показників минулого року майже в чотири рази. Найчастіше громадяни зверталися в Роскомнагляд з проханням видалити посилання на ресурси з проукраїнською пропагандою", - сказано в повідомленні.

Там стверджують, що велика частина питань громадян, що надійшли в Роскомнагляд і територіальні органи служби в першому півріччі 2022 року, стосувалася нібито "розміщення в інтернеті протиправної інформації, в тому числі фейків про проведення спеціальної військової операції на Україні". Кількість питань по темі "заборонених матеріалів" склала 63 592, що майже в два рази більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як повідомляв УНІАН, у Росії чоловік написав донос на власну дружину за критику війни в Україні.

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