"Хлопок" назвали диверсією та почали розслідувати теракт.

У Росії вже заговорили про диверсію в Північномойському тунелі у Бурятії. Нібито відкрито кримінальну справу за статтею "теракт".

"30 листопада невідомі підірвали вантажний склад на перегоні "Ітикіт-Окусікан", що складається з 50 вагонів (41 цистерна з дизельним паливом і 3 цистерни з авіаційним паливом). За словами локомотивної бригади, під час проходження тунелю знялася напруга. Поки члени бригади з'ясовували в чому справа, в тунелі почалося сильне задимлення - бригада закріпила поїзд і покинула тунель", - пише російський пропагандистський Telegram-канал Baza.

Відзначається, що в результаті вибуху 16 цистерн вигоріло, у двох цистерн в районі зливу виявили пробоїну. Після вибуху вдалося вивезти 14 цистерн, але подальше транспортування вагонів неможливе через пошкодження рейок, а також розлив палива.

Також російські ЗМІ повідомили про підрив ще одного складу в цьому ж районі - чотири цистерни зі складу вигоріли, а ще дві пошкоджені вогнем. За попередніми даними, паливо розлилося на площу в 150 квадратних метрів.

Вибух у Сєверомуйському тунелі - що відомо

У ніч на 30 листопада вибух прогримів на Байкало-Амурській магістралі, а саме в Північномойскому тунелі ім. Бессолова в Бурятії. Зазначається, що підрив - успішна спецоперація СБУ.

Того ж дня в РФ підтвердили інцидент у Північномойському тунелі. При цьому ропагандисти назвали причиною інциденту "замикання кабельної мережі".

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