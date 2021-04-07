Куля влучила в груди трохи нижче серця, хлопець помер на місці.

У Росії в Нижньому Новгороді під час відпрацювання нападу на інкасаторів випадково вбили молоду людину - 23-річного співробітника охоронної фірми Олега Коробкова.

Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

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«Один з охоронців вирішив показати, як він захищався б від злочинця: схопив пістолет у колеги - і випадково натиснув на курок. Куля влучила в груди 23-річному охоронцеві, трохи нижче серця. Він помер на місці», - йдеться в повідомленні.

Момент пострілу потрапив на відео.

Увага! Відео не рекомендується до перегляду вразливим людям, вагітним і неповнолітнім!

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Як пише Telegram-канал LifeShot, службова зброя була заряджена бойовим патроном.

Куля потрапила в груди трохи нижче серця. Поранений не дочекався «швидкої», він помер на руках у поліцейських, які прибули на місце.

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Автор: Катерина Шварц