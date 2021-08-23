П'ять днів тому в Астраханській області розбився такий же Міг-29 / фото ua.depositphotos.com
В Астраханській області згорів МіГ-29 - радянський багатоцільовий винищувач четвертого покоління.
Про це в понеділок, 23 серпня, повідомляє російське інтернет-видання Baza.
За інформацією видання, літак проходив планово-ремонтні роботи у військовій частині в Наріманівському районі.
"Рано вранці Міг-29 спалахнув і повністю вигорів, ніхто не постраждав", - пишуть журналісти.
При цьому наголошується, що п'ять днів тому саме в тій місцевості розбився такий же винищувач. Тоді він виконував плановий політ без боєкомплекту. Аварія сталася в безлюдній місцевості на території полігону Ашулук. Льотчик загинув.
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