У Росії спецпризначенці не дарма "їдять свій хліб": силовики в Нижньому Тагілі увірвалися до комп'ютерного клубу і скрутили геймера, коли той грав у Counter Strike за команду терористів.
За даними російського E1.RU, це сталося серед дня, на очах відвідувачів. Як розповів ЗМІ очевидець подій, затримання реалізували минулого тижня.
Ролик про це активно розходиться в соціальних мережах. У кадрі видно, як геймера зривають зі стільця й укладають обличчям у підлогу:
Спецоперація зі взяття 20-річного жителя Нижнього Тагілу велася в комп'ютерному клубі "КіберПрайд" на вулиці Вагонобудівників.
Наразі причина затримання геймера і його подальша доля невідомі, зазначають росЗМІ.
Росія вирішила заарештувати Малюка
Раніше Росія у своїй боротьбі з "тероризмом" націлилася ще вище і вирішила оголосити про арешт голови Служби безпеки України Василя Малюка. Щоправда, заарештували його заочно. Відповідну постанову кремлівські кишенькові судді (Басманний суд Москви) винесли в березні 2024 року у справі про "тероризм".
Малюк особисто відреагував на свій арешт, пояснивши - Україну цікавить єдиний суд - розправа над правителем РФ Путіним.