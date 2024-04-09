Хлопець пограв на боці терористів, силовики його поклали посеред комп'ютерного клубу обличчям у підлогу.

У Росії спецпризначенці не дарма "їдять свій хліб": силовики в Нижньому Тагілі увірвалися до комп'ютерного клубу і скрутили геймера, коли той грав у Counter Strike за команду терористів.

За даними російського E1.RU, це сталося серед дня, на очах відвідувачів. Як розповів ЗМІ очевидець подій, затримання реалізували минулого тижня.

Ролик про це активно розходиться в соціальних мережах. У кадрі видно, як геймера зривають зі стільця й укладають обличчям у підлогу:

Спецоперація зі взяття 20-річного жителя Нижнього Тагілу велася в комп'ютерному клубі "КіберПрайд" на вулиці Вагонобудівників.

Наразі причина затримання геймера і його подальша доля невідомі, зазначають росЗМІ.

Росія вирішила заарештувати Малюка

Раніше Росія у своїй боротьбі з "тероризмом" націлилася ще вище і вирішила оголосити про арешт голови Служби безпеки України Василя Малюка. Щоправда, заарештували його заочно. Відповідну постанову кремлівські кишенькові судді (Басманний суд Москви) винесли в березні 2024 року у справі про "тероризм".

Малюк особисто відреагував на свій арешт, пояснивши - Україну цікавить єдиний суд - розправа над правителем РФ Путіним.

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