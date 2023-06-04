Органи безпеки та місцева влада заплуталися у тому, що дозволено в умовах драконівського законодавства Росії.

В Російській Федерації зростає параноя через демонстрацію одягу та інших виробів з синьо-жовтими кольорами, констатує Міністерство оборони Великобританії, посилаючись на дані розвідки.

"Деякі російські співробітники органів безпеки на місцях, ймовірно, тлумачать драконівське законодавство Росії воєнного часу так, що публічний показ виробів з жовтого і синього кольору під забороною, бо це може свідчити про обережну підтримку України", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, за повідомленнями, 9 травня 2023 року заарештували працівника інтернату через те, що він прийшов на роботу у синьо-жовтій куртці.

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Також нещодавно війська Росгвардії заарештували 22-річного чоловіка у Волхові біля Санкт-Петербурга за демонстрацію прапору повітряно-космічних сил РФ з синім і жовтим кольорами.

Розвідка зазначає, що сувора заборона синьо-жовтих кольорів наголошує на "невизначеності в лавах параноїдального російського чиновництва щодо того, що дозволено в умовах дедалі більш тоталітарної системи".

"Критика арештів з'явилася з несподіваної сторони – ультра-націоналістичної, провоєнної Ліберально-демократичної партії (ЛДПР). Власний бренд партії містить жовтий колір на синьому тлі", – сказано у повідомленні.

Параноя в РФ через прапор України

В травні мешканці російського Бєлгорода поскаржилися в мерію на комунальників, які пофарбували бордюри у дворах у синій та жовтий.

До сказу росіян доводять і лавочки у дворах, пофарбовані в кольори українського прапора.

В Москві поліція розбиралася із голубом "жовто-блакитного кольору", який розкидав міни-пелюстки з великою літерою "У".

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