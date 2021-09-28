В адміністрації школи заявили, що це була лише вправа.

В школі російської Пермі розгорівся скандал через вчителя-мусульманина, який вчив дітей іншої віри молитві Аллаху. У школі заявили, що це була вправа.

Про це пише Московський комсомолець.

В Інтернеті з'явилося відео з першокласником Пермської школи № 123, на якому він розповідає, що вчитель фізкультури нібито просив клас молитися Аллаху. При цьому дитина сіла в "по-турецьки", поклали руки вгору долонями на коліна, а пальці зімкнула.

Водночас мама іншого учня з цього класу підтвердила розповідь хлопчика.

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В той самий час адміністрація школи спростовує всі звинувачення. Вони стверджують, що це була спортивна вправа.

"Дана вправа не є релігійним атрибутом, а схожа з ним. В результаті чого хлопці трактували ситуацію невірно", - йдеться в повідомленні.

Як раніше повідомляв УНІАН, у російському місті Артем у школі №19 педагог не відпустила дитину з діареєю в туалет. У підсумку школяр мимоволі випорожнився в класі. Але навіть після цього вчителька не дозволила хлопчикові вийти. Педагог пояснила свій вчинок "наказом директора" - не випускати дітей в туалет на уроках, мовляв"для цього є зміна".

Автор: Анастасія Горбачова