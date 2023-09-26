Стовпи диму піднімаються над регіоном.

На початку місяця у Брянську дрон атакував найбільший в РФ завод мікроелектроніки. Увечері у вівторок, 26 вересня, російське місто знову було атаковане. Місцеві Telegram-канали публікують відео, зняті жителями регіону, на яких можна побачити проліт безпілотників.

Незабаром також з'явилися кадри зі стовпами диму, що піднімаються над регіоном. Губернатор Брянської області Олександр Богомаз згодом повідомив, що нібито російські сили ППО знищили український безпілотник літакового типу на підльоті до Брянська.

"Припинено спробу українських терористів здійснити атаку за допомогою БПЛА. Безпілотний літальний апарат літакового типу знищений на підльоті до міста Брянська силами ППО Міністерства оборони РФ. Постраждалих немає. Оперативні служби працюють на місці. Спасибі нашим підрозділам ППО", - заявив він.

Удари по Брянську - останні новини

30 серпня у Брянській області та низці інших регіонів РФ пролунали вибухи. Губернатор Олександр Богомаз повідомляв про загоряння на території заводу "Кремній Ел", які є одним з найбільших постачальників військової мікроелектроніки в РФ. 8 вересня дрон знову атакував найбільший в РФ завод мікроелектроніки в Брянську.

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