БПЛА нібито збили на північному заході Московської області.

Близько п’ятої ранку в суботу, 7 жовтня, мер Москви Сергій Собянін заявив про нібито відбиту вночі атаку дронів на російську столицю.

"Силами ППО в Істринському міському окрузі (на північному заході Московської області – УНІАН) відбито атаку безпілотника, який летів на Москву. На місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань та постраждалих немає. Фахівці екстрених служб працюють на місці події", – заявив московський міський голова.

Telegram-канал Mash зауважує, що одночасно з передбачуваною атакою в столичних аеропортах оголошували план "Ковер". У аеропорті Внуково було перенесено як мінімум дев'ять рейсів, ще два скасовано. Крім того, вісім літаків затримували свій виліт у Домодєдові та Шереметьєво.

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Незабаром план "Ковер" було знято, а повітряний простір над аеропортами був знову відкритий.

Удари по Москві - що заявляли в РФ

Російська столиця та столичний регіон неодноразово за час повномасшабної війни, згідно з заявами російської влади, атакували безпілотники.

Зокрема, в серпні Москву та Підмосков'я атакували дрони, тоді "прилетіло" у вежу "Москва-Сіті". На початку вересня Міністерство оборони Російської Федерації заявило про збиття дронів, що нібито летіли на Москву.

Аналітики зауважують, що після ударів по Криму і Москві у еліт РФ змінився настрій.

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