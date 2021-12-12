Зловмисники спеціально гасили Вічний вогонь, дізналися журналісти.

У російському місті Набережні Челни (Республіка Татарстан) на території меморіального комплексу "Батьківщина-мати" підлітки загасили Вічний вогонь.

Зловмисники в п'ятницю ввечері, 10 грудня, закидали вогонь снігом і втекли, повідомив chelny-biz.ru й опублікував відео з місця надзвичайної події.

На відео видно, що підлітки спеціально гасили Вічний вогонь, а коли він згас – сховалися і після цього втекли.

Зловмисників знайшли. На батьків підлітків правоохоронці склали протоколи за ст. 5.35 Кодексу про адміністративні правопорушення Росії – невиконання обов'язків з виховання неповнолітніх.

Читайте такожПідлітки петардою підірвали голову собаціЗа таке правопорушення загрожує попередження чи штраф у розмірі від 100 до 500 рублів (від близько 40 до приблизно 200 гривень).

Після того, як підлітки загасили Вічний вогонь у Набережних Челнах, прокуратура почала перевірку, пише "РИА Новости", посилаючись на старшого помічника прокурора Татарстану Руслана Галієва.

Нагадаємо, у квітні 2019 року в російському місті Волгоград камера відеоспостереження зняла, як чоловік над Вічним вогнем грів у чашці воду.

Вас можуть зацікавити такі новини:

Автор: Екатерина Присяжнюк