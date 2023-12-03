Кремль наступає на старі граблі – прагнучи збільшити Росію, він розв’язує війни, які поглинають російське населення.

Росія стикається з важкою демографічною кризою. Війна в Україні одночасно і посилює цю кризу, і є спробою Кремля подолати проблему. Про це пише Financial Times.

Згідно з даними ООН, населення Росії становило 145 мільйонів у 2021 році, порівняно зі 149 мільйонами в 1994 році, попри прибуття в Росію мільйонів мігрантів з країн Центральної Азії. І події останніх років лише посилюють цю тенденцію.

Так, згідно з дослідженням медичного журналу The Lancet за 2022 рік, надлишкова смертність — кількість смертей понад історичне середнє значення — у Росії під час пандемії коронавірусу склала близько 1,1 мільйона. Вторгнення в Україну, за оцінками Пентагону, тільки у 2022 році коштувало Росії 120 000 солдатських життів. Ще сотні тисяч росіян покинули країну через війну.

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Володимир Путін добре розуміє масштаб демографічної проблеми і намагається вживати певних заходів. Через півроку після повномасштабного вторгнення в Україну він підписав указ про відновлення радянської нагороди "Мати-героїня", якою нагороджували жінок, які народили та виховали 10 і більше дітей. Однією з перших лауреатів цієї нагороди стала Медні Кадирова, дружина чеченського "президента" Рамзана Кадирова.

А менше двох тижнів тому Путін підписав черговий указ про оголошення 2024 року "роком сім’ї" в Росії. В своїх публічних промовах останніх років російський диктатор усе активніше педалює тему сім’ї, згадуючи зокрема про те, як було чудово колись, коли жінки народжували по 10 дітей за своє життя.

"Путін одержимий цією демографічною проблемою. На його думку, могутність країни пов’язана з чисельністю її населення. Чим більше населення, тим могутніша держава", – пояснює французький демограф Лоран Шалар.

Financial Times зазначає, що оголошена Путіним анексія українських територій, де до війни проживало близько 8,6 мільйона осіб, може бути спробою збільшити демографічний потенціал Росії. Викрадення та індоктринація тисяч українських дітей теж є частиною цієї стратегії.

Але і на цьому ще не все. В самій Росії зараз набирає обертів напіврелігійна кампанія за обмеження абортів. Хоча соціологи вже довели, що прямого зв’язку між забороною абортів і рівнем народжуваності в сучасному світі не існує. Тож загалом усі ці ініціативи Кремля дають скоріше зворотній ефект.

"Пандемія Covid-19 і "спеціальна військова операція" створили фон надзвичайної невизначеності щодо майбутнього. Мілітаризація життя в Росії також не спонукає людей поповнювати сім'ї (...) Ми бачимо феномен, з яким Росія стикалася багато разів – хвиля за хвилею війн і репресій, які виснажують людські ресурси", – каже експерт "Фонду Карнегі за міжнародний мир" Андрій Колесников.

Демографічна криза в Росії

Як писав УНІАН, днями Володимир Путін заявив, що РФ зіткнулася зі "складними демографічними викликами". Щоб їх подолати, диктатор закликав росіян народжувати більше дітей. При цьому він похвалив етнічні меншини Росії, у яких "зберігається традиція міцної, багатопоколінної сім'ї, де виховуються четверо, п'ятеро і більше дітей".

Також ми розповідали, що в російському парламенті закликали обмежити отримання вищої освіти молоддю і особливо дівчатами. За словами однієї з депутаток, дівчат потрібно налаштовувати на народження дітей, а не на отримання освіти.

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