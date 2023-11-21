За три дні до лікарень потрапили понад 20 осіб, троє померли.

В російській Астрахані за три дні щонайменше 24 людини отримали передозування наркотиків, троє померли. Про це повідомляє телеграм-канал Mash.

За попередньою інформацією, всі постраждалы - парубки й дівчата – вживали метадон. Стверджується, що всі вони купили наркотик в одному місці, думаючи, що це більш дорогий і "легкий" мефедрон, тому прийняли "неправильну" дозу.

Загиблих поки троє - 29-річний чоловік і дві 19-річні дівчини. Відомо, що ще семеро людей перебувають у важкому стані.

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Поліцейські вже затримали трьох осіб - громадян Киргизстану, Узбекистану і Таджикистану. Причому затримали їх не в Астрахані, де сталося масове отруєння, а в Ставропольському краї – нібито саме там вони купували наркотик у постачальника.

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Як писав УНІАН, колишні найманці "групи Вагнера", повернувшись з війни, викрали людину і вимагали викуп. Жертвою викрадення став директор будівельної компанії. Його вивезли на пустир біля села Зубутлі-Міатлі в Дагестані і утримували там близько 20 годин.

Також ми розповідали, що в російському місті Ачинськ п'ятикласник зарубав сокирою іншого школяра. Причиною став особистий конфлікт - загиблий ображав матір свого вбивці.

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