Два колишніх найманця викрали директора будівельної компанії, вивезли на пустир біля села Зубутлі-Міатлі і утримували там близько 20 годин.

Двох колишніх найманців ПВК "Вагнер" затримали в Дагестані у справі про викрадення людини і вимагання.

Згідно з даними телеграм-каналу Mash, мова йде про раніше судимого за вбивство і торгівлю зброєю 40-річного Башира А. і 36-річного екс-поліцейського Кизилюртовского ОВС Магомеда П., який раніше був судимий за незаконний продаж вогнепальної зброї, захоплення заручника і розбій.

Після участі у війні проти України та амністії обидва повернулися в Дагестан і продовжили злочинну діяльність. Жертвою зловмисників став комерційний директор компанії "Голд проект" Абдулбасір Б. Згідно з даними СПАРК, компанія зареєстрована в Хасавюрті і спеціалізується на будівництві.

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Колишні найманці ПВК "Вагнер" викрали його і вивезли на пустир біля села Зубутлі-Міатлі. Там вони тримали його протягом більше 20 годин, поки знайомий викраденого підприємця не привів 31,5 млн руб. викупу.

Злочини "вагнерівців" у РФ - деталі

У РФ учасник ПВК "Вагнер" побив чиновників державного фонду країни-агресора, який був спеціально заснований для підтримки росіян, які воюють проти України.

Колишній боєць ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина і "кримінальник" зі стажем 48-річний Сергій Філатов влаштував місцевим в Кемеровській області "різанину". Він напав з холодною зброєю на знайомих під час спільного застілля. Ножові поранення в рамках нападу отримала 40-річна Тетяна К. та 43-річний Євген В.

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