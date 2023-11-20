Двох колишніх найманців ПВК "Вагнер" затримали в Дагестані у справі про викрадення людини і вимагання.
Згідно з даними телеграм-каналу Mash, мова йде про раніше судимого за вбивство і торгівлю зброєю 40-річного Башира А. і 36-річного екс-поліцейського Кизилюртовского ОВС Магомеда П., який раніше був судимий за незаконний продаж вогнепальної зброї, захоплення заручника і розбій.
Після участі у війні проти України та амністії обидва повернулися в Дагестан і продовжили злочинну діяльність. Жертвою зловмисників став комерційний директор компанії "Голд проект" Абдулбасір Б. Згідно з даними СПАРК, компанія зареєстрована в Хасавюрті і спеціалізується на будівництві.
Колишні найманці ПВК "Вагнер" викрали його і вивезли на пустир біля села Зубутлі-Міатлі. Там вони тримали його протягом більше 20 годин, поки знайомий викраденого підприємця не привів 31,5 млн руб. викупу.
Злочини "вагнерівців" у РФ - деталі
У РФ учасник ПВК "Вагнер" побив чиновників державного фонду країни-агресора, який був спеціально заснований для підтримки росіян, які воюють проти України.
Колишній боєць ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина і "кримінальник" зі стажем 48-річний Сергій Філатов влаштував місцевим в Кемеровській області "різанину". Він напав з холодною зброєю на знайомих під час спільного застілля. Ножові поранення в рамках нападу отримала 40-річна Тетяна К. та 43-річний Євген В.