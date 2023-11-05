Зима - єдина пора року, коли один з будинків у місті не тоне у каналізаційному вмісті.

Мешканці одного з районів Астрахані (РФ) тонуть у фекаліях з каналізаційних стоків. Люди з нетерпінням чекають на морози та "фекальну ковзанку".

Як повідомляє "База", зима - єдиний час, коли величезне "озеро" з каналізації під будинком на вулиці Куликова не смердить. Його оточує водоймище з нечистот.

День у день каналізація не справляється з навантаженням від багатоповерхівок і фонтанує на дорогу. Влада зрідка приїжджає, осушує озеро, але фекалії повертається з новою силою.

"Ми мучимося від протікання каналізації. Ми потопаємо. Проблема не вирішується, нескінченно приїжджає водоканал – фахівці вирішують проблему, а вона за тиждень виникає знову. Звертаємось до адміністрації — вирішіть нашу проблему", - бідкається місцева жителька.

Мешканцям доводиться постійно обходити 30-метрову смердючу калюжу. Втіха тільки одна: взимку вона трансформується в ковзанку і не пахне.

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