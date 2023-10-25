Двоє окупантів отримали поранення, одного з них ушпиталили.

У так званій "ДНР" військовий "УРАЛ" російських окупантів врізався у легкову машину.

Як повідомляє "База", внаслідок аварії загинуло четверо людей. Серед жертв - дитина.

ДТП сталася в селі Самойлове Новоазовського району. Усі загиблі перебували у легковій машині. Також постраждали двоє окупантів із "УРАЛу", одного з них госпіталізовано.

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Нещодавно у так званій "Донецькій Народній Республіці" ("ДНР") поїзд розчавив війська РФ, ліквідувавши 3 військовослужбовців. Ще 2 отримали поранення.

Передбачається, що водій ЗРК "Стріла-10" ЗС РФ не впорався з керуванням і потрапив під вантажний потяг.

За даними росЗМІ, поїзд на смерть розчавив окупантів Абая Култасева (солдата в/ч 58249), Віталія Пагінеца (відносився до в/ч 21005), а також Кирила Гайченко (військовослужбовець в/ч 21005). Поранення отримали військові РФ Ренат і Михайло, пише ASTRA. Додатковим "бонусом" інциденту стало руйнування місцевого залізничного полотна.

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