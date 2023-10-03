Інцидент стався на перегоні "Єнакієве-Вуглегірськ".

У так званій "Донецькій Народній Республіці" ("ДНР") поїзд розчавив війська РФ, ліквідувавши 3 військовослужбовців. Ще 2 отримали поранення.

Про це повідомляє російський телеграм-канал ASTRA, посилаючись на свої джерела. Зазначається, що інцидент трапився вночі 2 жовтня на перегоні "Єнакієве-Вуглегірськ".

Передбачається, що водій ЗРК "Стріла-10" ЗС РФ не впорався з керуванням і потрапив під вантажний потяг.

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"За попередніми даними, водій рухався у складі військової колони, але в якийсь момент не впорався з керуванням, з'їхав з моста і потрапив під поїзд", - йдеться в повідомленні.

За даними росЗМІ, поїзд на смерть розчавив окупантів Абая Култасева (солдата в/ч 58249), Віталія Пагінеца (відносився до в/ч 21005), а також Кирила Гайченко (військовослужбовець в/ч 21005).

Поранення отримали військові РФ Ренат і Михайло, пише ASTRA. Додатковим "бонусом" інциденту стало руйнування місцевого залізничного полотна.

У "ДНР"строковикам погрожують батальйоном"Штурм"

Раніше місцеві ЗМІ повідомляли про шантаж, які "процвітає" в штучно створеній "ДНР": місцевих строковиків та літніх військових змушують підписувати контракти з Міноборони РФ, погрожуючи примусовою відправкою в батальйон "Шторм" - "м'ясний" батальйон, який Росія кидає на передову до ЗСУ.

Також людей залякують, що вони так чи інакше опиняться на війні, але в більш жорстких умовах. 29 вересня лідер РФ Володимир Путін підписав черговий указ про призов в армію Росії - забрати "на війну" хочуть 130 тисяч осіб у віці від 18 до 27 років.

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