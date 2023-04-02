У нього були гранати, які він погрожував застосувати у разі потреби. Жодних вимог чоловік не висував.

У Брянській області РФ "мобік" взяв у заручники близько 10 військових. Причиною нібито стало те, що напередодні мобілізований дізнався, що на війні в Україні ліквідували його рідних

Як повідомляє "База", інцидент стався у селі Плавна. 35-річний мобілізований із Самарської області дізнався про ліквідацію своїх племінників на війні. Після цього він взяв у заручники трьох офіцерів та від трьох до п'яти мобілізованих у місцевому будинку культури.

"Мобік" був озброєний автоматом. Також у нього були гранати, які він погрожував застосувати у разі потреби. Жодних вимог чоловік не висував.

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Поліція оточила будинок культури та знайшла переговорника - з "мобіком" спробував домовитись командир його військової частини. За годину йому це вдалося - мобілізований відпустив заручників і здався.

Російські "мобіки": останні новини

Росія збирає мобілізоване гарматне м'ясо з глибинних регіонів, але згодом на фронт підуть навіть москвичі. Командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв повідомив, що Росія для війни мобілізувала близько 300 тисяч солдатів. Зафіксовані випадки дезертирства і відсутність потрібної кількості добровольців.

Водночас вцілілих "мобіків" також переслідують різні неприємності. 23-річний Максима м.з Краснознаменська був мобілізований у вересні 2022 року, але коли він повернувся додому, то був неприємно здивований. Воно дівчина привласнила карту з грошима за "бойові заслуги" і пішла до іншого.

Інколи "мобіків" мінусують ще на території РФ. Нещодавно росіянин в Курській області застрелив товариша зі служби одним пострілом.

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