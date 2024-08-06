В РФ придумали, що Україна отримала тактичну ядерну зброю, - Newsweek

На російському телебаченні придумали новий фейк про Україну. Цього разу "експерти" у студії заявили, що Києву передали тактичну ядерну зброю.
Як пише Newsweek, це безпідставне припущення висловив Олексій Мухін, керівник прокремлівського "Центр політичної інформації", в ефірі державного телеканалу "Росія-1". За його словами, поставка в Україну винищувачів F-16 свідчить про те, що тактичну ядерну зброю також передали.
"По-перше, F-16 вже є, і я впевнений, що тактична ядерна зброя вже є. На жаль, практика показує, що коли вони про щось заявляють, то це сталося кілька місяців тому", - сказав Мухін.Відео дня
Втім, немає жодних доказів того, що Захід надіслав українцям ядерну зброю. Україна відмовилася від свого ядерного арсеналу в обмін на гарантії безпеки від Росії та США в рамках Будапештського меморандуму. Попри це, прокремлівські ЗМІ та офіційні особи неодноразово поширювали наратив про ядерну зброю після початку вторгнення Росії в лютому 2022 року.
Інший гість шоу, Костянтин Затулін, член правлячої партії "Єдина Росія", не погодився з Мухіним.
"Я думаю, що нас намагаються зловити за язик, оскільки ми вже встигли сказати, що сприймемо появу F-16 як ядерну загрозу… Але я впевнений, що вони точно не переступили поріг, пов’язані з наданням тактичної ядерної зброї", – сказав Затулін.
Кремль пообіцяв збити поставлені Україною західні винищувачі F-16, водночас стверджуючи, що не вірить, що вони переломлять хід війни.
F-16 в Україні: важливі новини
Напередодні аналітики Defence Express заявили, що навіть якби Україна отримала одразу всі 79 обіцяних літаків F-16, то все одно не змогла б їх використовувати. Ключові причини – відсутність пілотів та запчастин до літаків.
Тим часом в Держдепі на тлі передачі винищувачів уточнили позицію американців стосовно дозволу на удари вглиб території РФ. Зокрема, там заявили, що постійно оцінюють безпекову ситуацію та потреби ЗСУ.