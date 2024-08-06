У Держдепі заявили, що постійно оцінюють безпекову ситуацію та потреби ЗСУ.

Сполучені Штати Америки прийматимуть рішення про використання наданої Україні американської зброї та обмежень на удари по території Росії залежно від ситуації на полі бою.

Як пише "Голос Америки", про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер у відповідь на питання щодо встановлених США "табу" для ЗСУ. За словами посадовця, позиція Вашингтона лишилася тією самою навіть попри передачу Україні першої партії винищувачів F-16.

"Ми продовжуємо дивитись на потреби українських військових, оцінюємо безпекову ситуацію та намагаємося реагувати на їхні потреби", - зазначив Міллер.

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Речник Держдепу додав, що відповідний процес "відбувається із самого початку і по сьогодні".

"Таким чином ми приймаємо відповідні рішення щодо зброї, яку ми надаємо Україні, а також стосовно обмежень, якщо такі є, які ми накладаємо на використання цієї зброї", - пояснив посадовець.

Однак він не дав чіткої відповіді на питання щодо розширення можливостей західних партнерів і членів НАТО на збиття російських ракет. Міллер наголосив, що таке рішення "мають прийняти члени НАТО колективно".

Обмеження на атаки по РФ

Президент України Володимир Зеленський наголошує на тому, що чим менше наша країна матиме обмежень на використання дієвої зброї, тим активніше Росія прагнутиме миру.

Українські військові бачать результати нової стратегії, орієнтованої на кордон, після того, як Білий дім послабив обмеження на використання Києвом зброї, наданої США, для атаки на російські цілі прямо через кордон, заявив головний представник Пентагону.

"Було ухвалено рішення дати [Україні] можливість проводити відповідні або оборонні удари з використанням зброї, наданої США. "Це мало ефект", - сказав генерал Райдер. "Це дійсно дало змогу українцям зупинити деякі з цих російських наступів і утримати оборону".

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