Загинуло щонайменше шестеро осіб.

У Самарській області РФ стався вибух на заводі "Примсинтез". На цьому підприємстві виготовляють вибухові речовини.

Як повідомляє російський Телеграм-канал "SHOT", внаслідок вибуху шестеро людей загинули, двоє постраждали.

"За нашими даними, рвонула труба з подачі азоту. Усі загиблі та постраждалі — робітники 3-го та 5-го цехів", - йдеться у повідомленні.

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Канал обережно зазначає, що "Промсинтез" займається виробництвом вибухових речовин. Ймовірно, підприємство працює на міноборони РФ.

Як повідомляє пропагандистське "РИА Новости", вибух на заводі "Промсинтез" стався внаслідок демонтажу обладнання під час проведення ремонтних робіт.

Що передувало

В РФ вже не вперше стаються подібні ситуації. Нагадаємо, що у лютому цього року на "Чапаєвському механічному заводі". Одна людина загинула і троє постраждали.

Вибух стався вчора на лінії зі спорядження капсулів-детонаторів - пристроїв для ініціації детонації вибухових речовин від вогнепровідного шнура.

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