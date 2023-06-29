Перевірку розпочали через підозрілу баржу, що могла закласти вибухівку.

Вранці 29 червня Федеральна служба охорони перевіряла дно Москви-ріки на предмет закладування вибухівки для замаху на диктатора Володимира Путіна.

Як повідомляє ВЧК-ОГПУ, водолази увесь ранок інтенсивно перевіряли акваторію після підозрілої баржі, яка нібито могла закласти вибухівку для замаху на Путіна.

"Близько 8-ї ранку черговий Федеральної служби охорони повідомив про підозрілу баржу під мостом. Співробітник повідомив, що у зв'язку з охоронними заходами необхідно прибрати судно, це пов'язано з пересуванням кортежів мостом. Відразу після цього водолази розпочали обстеження дна річки, а вже за кілька годин ФСО вимагало перевірити документи у всіх осіб, які були присутні на баржі" - пише проект.

Зазначається, що офіцери цікавилися документами, що підтверджують виконання ремонтних робіт біля мосту саме у цей день та час. З ремонтною бригадою та їх начальством досі працюють спецслужби.

Путін боїться за своє життя

В ГУР підтвердили, що Путін - перший у списку на ліквідацію в української розвідки. 12 травня президент Володимир Зеленський заявив, що Кремль "своєю смертю не закінчить".

Перед цим сталася атака невідомих БПЛА на Кремль 3 травня. Один з них вибухнув поруч з флагштоком на даху Сенатського палацу і викликав там невелику пожежу. Ніхто не постраждав.

Москва розцінила ці дії "як сплановану терористичну акцію і замах на Путіна", проведені напередодні Дня Перемоги, параду 9 травня, де планувалася присутність і іноземних гостей.

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