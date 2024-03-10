За інформацією деяких пропагандистських каналів, горить зайнялася виробнича база. Деталі читайте на сайті УНІАН.

У неділю, 10 березня, в Санкт-Петербурзі прогриміли вибухи в районі аеропорту "Пулково" та Волхонського шоссе.

Як повідомляють російські пабліки, після вибухів в районі летовища спалахнула потужна пожежа. За інформацією деяких пропагандистських каналів, горить виробнича база.

В мережі з'явилися відео, на яких видно масштаби пожежі. В небо здійнявся стовп густого чорного диму. Місцеві скаржаться на їдкий запах.

Останні вибухи в України

Як писав УНІАН, за словами російської влади, вранці 10 березня в російському Курську дрон атакував нафтобазу, там почалася пожежа.

Крім того, два безпілотники атакували місто Будівельник у Бєлгородській області, там загорілася фура.

Згодом стало відомо, що вночі 10 березня потужна пожежа спалахнула на газопроводі поруч із селищем Лихма Ханти-Мансійського автономного округу в Росії.

За версією росіян, стався прорив газопроводу "через зношення труб" під землею, на глибині близько двох метрів, діаметр пошкодженого трубопроводу - 1,4 м.

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