Також було чути звук автоматних черг у районі місцевого аеродрому та Військового містечка.

У російському Єйську, що у Краснодарському краї, в ніч на 5 квітня пролунало понад 10 вибухів. Там розташовано військовий аеродром окупантів.

Як пише прокремлівський канал SHOT, над містом активно впродовж ночі працювала російська ППО. За словами очевидців, все почалося близько 3 години ночі.

"Крім гучних "хлопків" також було чути звук автоматних черг у районі місцевого аеродрому та Військового містечка. Офіційної інформації наразі не було", - пише канал.

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Згодом так звана влада вирішила заспокоїти росіян і заявила, що росіяни нібито відбили атаку, а жодних руйнувань немає.

"ЗС РФ запобігла спробі терористичної атаки на Єйський район, руйнувань на території немає", — повідомив голова району Роман Бублик, цитує SHOT.

"Бавовна" в Єйську

У лютому 2023 року також повідомлялося про вибухи в Єйську Краснодарського краю Росії. Зазначалося, що їх чули в районі аеродрому.

Була інформація про збиття безпілотника, деякі припускали, що аеродром атакували ракетами. Влада російського міста заявила, що там проводять "військово-тактичні навчання". Після цього супутники Planet Labs зафіксували наслідки пожежі на території полігону ППО, що знаходиться на захід від аеродрому в Єйську.

У липні повідомлялося про катастрофу російського штрумовика в Краснодарському краї. Російські Telegram-канали писали, що у літака міг відмовити двигун. Пілот встиг катапультуватися, його евакуювали, але не змогли врятувати.

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