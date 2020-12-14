Тіло чоловіка знайшли недалеко від одного з причалів у Південному районі Новоросійська / фото Lifeshot
На березі Чорного моря в районі Новоросійська виявили тіло Акшина Гусейнова, який жорстоко вбив свою дівчину і її дев'ятирічного брата.
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Слідчі використовували для розшуку спецтехніку і квадрокоптери.
Сьогодні, на березі недалеко від одного з причалів в Південному районі міста Новоросійська тіло чоловіка виявили.
Жорстоке вбивство в Армавірі
- 32-річний Акшин Гусейнов вбив свою дівчину і її молодшого брата, і розповів про це в мережі. Він зняв відео на тлі тіла вбитої ним 26-річної Вікторії Макарової та розповів, що вона йому зраджувала.
- Протягом десяти хвилин чоловік розповідав про їхні стосунки та врешті заявив, що зараз поїде до її маленького брата, катуватиме його і задушить.
- Також чоловік сказав, що після цього візьме автомобіль і поїде до Чорного моря.
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