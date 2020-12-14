В опублікованому раніше відео чоловік говорив, що має намір вчинити суїцид.

На березі Чорного моря в районі Новоросійська виявили тіло Акшина Гусейнова, який жорстоко вбив свою дівчину і її дев'ятирічного брата.

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Слідчі використовували для розшуку спецтехніку і квадрокоптери.

Сьогодні, на березі недалеко від одного з причалів в Південному районі міста Новоросійська тіло чоловіка виявили.

Жорстоке вбивство в Армавірі

32-річний Акшин Гусейнов вбив свою дівчину і її молодшого брата, і розповів про це в мережі. Він зняв відео на тлі тіла вбитої ним 26-річної Вікторії Макарової та розповів, що вона йому зраджувала.

Протягом десяти хвилин чоловік розповідав про їхні стосунки та врешті заявив, що зараз поїде до її маленького брата, катуватиме його і задушить.

Також чоловік сказав, що після цього візьме автомобіль і поїде до Чорного моря.

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Автор: УНІАН