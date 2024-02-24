Юлія Навальна впевнена, що диктатор відповість за масові вбивства, які наказує вчиняти як в Росії, так і в Україні.

Вдова російського опозиціонера Олексія Навального Юлія заявила, що диктатор Володимир Путін не просто вбив її чоловіка, але тепер ще й шантажує його сім'ю. Родичам відмовляються віддавати тіло, хоч минуло вже 9 днів.

У новому відеозверненні Юлія Навальна заявила, що Путін удає із себе релігійну людину. Вона звинуватила диктатора у бісівщині та фальшивій вірі.

"Якщо ви справді вважаєте себе віруючими, то знайте: ви за все це відповісте, і не тільки перед людьми. І за це, і за війну, яку ви розв'язали два роки тому. Теж, до речі, прикриваючись цінностями християнства. Тим, що боретесь з якимось західним злом, яке заважає нашим традиційним скрєпам. А ви просто вбиваєте, просто бомбите вночі сплячих мирних людей, освяченими в церкві ракетами", - заявила вдова Навального.

Вона заявила, що сім'ї не віддають тіло, змушуючи до таємного похорону, щоб ніхто не міг попрощатися з ним. Матір шантажують, що зроблять щось з тілом, якщо на ці умови не погодяться.

"Вддайте тіло мого чоловіка. Ми хочемо, щоб його відспівали, а потім поховали по-людськи, у землі, як це заведено у православ'ї. Віддайте Алєксєя без будь-яких умов. Ви катували його живого, а тепер продовжуєте катувати мертвого. Ви знущаєтеся з рештків померлого: неможливо вже придумати більшої бісівщини. Ви порушуєте всякий закон – і людський, і Божий", – сказала Навальна.

Смерть Навального: останні новини

Як відомо, 16 лютого російська ФСВП опублікувала заяву про смерть російського опозиціонера у колонії в Харпі.

Матері Навального заявили, що її син помер "від синдрому раптової смерті" і відмовилися видавати тіло. Вона записувала звернення до диктатора Путіна, в якому просила віддати їй сина.

Україна і ряд європейських країн поклали провину за вбивство Навального на Путіна і його режим. Сьогодні США ввели понад 500 нових санкцій проти Росії.

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