В одному з відео йдеться, що влучило у цех автозварювання.

У Бєлгороді під час обстрілу зазнав пошкоджень цех російського підприємства "Енергомаш". Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

У мережі вже опублікували фотографії та відео, на яких можна побачити безліч уламків усередині цеху, а також пошкоджену техніку. Автор одного з роликів каже, що влучило в цех автозварювання. Повідомляють, що ніхто не постраждав.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков написав, що система протиповітряної оборони збила на підльоті до міста вісім повітряних цілей.

"У Бєлгороді внаслідок падіння уламків пошкоджено покрівлі на території двох промислових приміщень і вибито вікна в одній із будівель закладу охорони здоров'я. Також пошкоджено легковий автомобіль", - повідомив він у Telegram.

Війна на прикордонних територіях Росії:

Як відомо, 12 березня в Легіоні "Свобода Росії", "Російському добровольчому корпусі" і "Сибірському батальйоні" оголосили про початок операції на російській території.

Повстанці закликали жителів низки населених пунктів евакуюватися, щоб не потрапити під обстріли. Сьогодні ввечері в їхньому Telegram-каналі з'явився заклик до жителів Бєлгорода.

"Закликаємо мешканців міста негайно покинути Бєлгород або знайти надійне укриття через загрозу ракетно-артилерійського обстрілу! Ми завдаємо ударів по військових цілях, але у зв'язку з розміщенням військових об'єктів противника в житловому секторі можуть постраждати цивільні", - написали вони.

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