Одна з болванок потрапила у дах місцевого ТРЦ і приземлилась на другому поверсі – у "Дитячому світі".

Російський військовий випадково вистрелив з БМД-4 під час обслуговування техніки на території військчастини. Одна з болванок потрапила у торгівельний центр, інша полетіла у невідомому напрямку.

Про це повідомляє ТАСС і Telegram-канал Baza.

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«Відбувся випадковий вистріл з 30 мм гармати. Металева болванка без вибухової речовини на вильоті впала на околиці міста на нежитлове приміщення. Унаслідок події ніхто не постраждав», – повідомили агентству у Псковському гарнізоні.

За інформацією Baza, одна з болванок потрапила у дах місцевого ТРЦ і приземлилась на другому поверсі – у «Дитячому світі».

«Наводчику в цілому пощастило, оскільки снаряд нікого не вбив і не поранив, з самого ТРЦ довелось евакуювати 300 людей, а на місце зігнали поліцейських і росгвардійців. Тепер всіх цікавить доля другої болванки, яка полетіла у невідомому напрямку», – йдеться у повідомленні Telegram-каналу.

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Автор: УНІАН