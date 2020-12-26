Російський військовий випадково вистрелив з БМД-4 під час обслуговування техніки на території військчастини. Одна з болванок потрапила у торгівельний центр, інша полетіла у невідомому напрямку.
Про це повідомляє ТАСС і Telegram-канал Baza.
Читайте такожРосійський чиновник збудився під час конференції через декольте колеги (відео)
«Відбувся випадковий вистріл з 30 мм гармати. Металева болванка без вибухової речовини на вильоті впала на околиці міста на нежитлове приміщення. Унаслідок події ніхто не постраждав», – повідомили агентству у Псковському гарнізоні.
За інформацією Baza, одна з болванок потрапила у дах місцевого ТРЦ і приземлилась на другому поверсі – у «Дитячому світі».
«Наводчику в цілому пощастило, оскільки снаряд нікого не вбив і не поранив, з самого ТРЦ довелось евакуювати 300 людей, а на місце зігнали поліцейських і росгвардійців. Тепер всіх цікавить доля другої болванки, яка полетіла у невідомому напрямку», – йдеться у повідомленні Telegram-каналу.
Інші новини
- Росія заборонила в’їзд європейцям, які "нагнітають посилення антиросійських санкцій"
- Росіянин вирішив розіграти могильні плити просто в Instagram
- Москвич на вулиці розстріляв дівчину-хореографа, яка йому відмовила (фото)
- "Страшний" пам'ятник Оленці з російського села продадуть на аукціоні
- Неповнолітній росіянин планував теракт, виготовивши вибухівку за інтернет-інструкцією
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram