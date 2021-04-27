Лікарі діагностували у 11-річної дівчинки вивих плеча і травму голови.

У Москві одинадцятирічна дівчинка впала з вікна 12-го поверху багатоповерхівки під час ходіння уві сні.

Про це повідомляє портал Федерал Прес.

«За словами самої дівчинки, вона лягла спати в ліжко у себе в кімнаті, а прокинулася вже на вулиці. За розповіддю матері, її дочка часто ходить уві сні, ночами раніше падала з ліжка», – повідомило ЗМІ джерело.

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Як повідомляє РИА "Новости", мама зайшла ввечері до дівчинки в кімнату, але її там не було. Глянувши у вікно, вона побачила дочку, що лежить на землі.

Дівчинка негайно була госпіталізована. Лікарі діагностували у неї вивих плеча і травму голови. Повідомляється, що після падіння дитина перебувала у свідомості і могла вести розмову.

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Автор: Денис Прядко